У Зеленського прокоментували «анонс» інтерв’ю з Такером Карлсоном

У Зеленського прокоментували «анонс» інтерв’ю з Такером Карлсономhttps://racurs.ua/ua/n196966-u-zelenskogo-prokomentuvaly-anons-interv-u-z-takerom-karlsonom.htmlРакурс
Американського журналіста Такера Карлсона немає в графіку президента України Володимира Зеленського.
Про це сьогодні, 4 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров.
Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає, — наголосив Никифоров.
Нещодавно Карлсон, котрий у лютому опублікував інтерв’ю з російським диктатором володимиром путіним, на своїй сторінці у соцмережі X заявив, що, ймовірно домовився про інтерв’ю із Зеленським.
Схоже, ми отримали інтерв’ю із Зеленським. Ми намагалися протягом двох років, і з особливою інтенсивністю після інтерв’ю з Путіним у лютому, — зазначив він. — Справа в тому, щоб донести до американців вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі. Ми сподіваємося, що це станеться незабаром.