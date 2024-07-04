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Ракурс
Сергій Никифоров, фото: Офіс президента

У Зеленського прокоментували «анонс» інтерв’ю з Такером Карлсоном

4 лип 2024, 12:32
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Американського журналіста Такера Карлсона немає в графіку президента України Володимира Зеленського.


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Про це сьогодні, 4 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров.

Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає, — наголосив Никифоров.

Нещодавно Карлсон, котрий у лютому опублікував інтерв’ю з російським диктатором володимиром путіним, на своїй сторінці у соцмережі X заявив, що, ймовірно домовився про інтерв’ю із Зеленським.

Схоже, ми отримали інтерв’ю із Зеленським. Ми намагалися протягом двох років, і з особливою інтенсивністю після інтерв’ю з Путіним у лютому, — зазначив він. — Справа в тому, щоб донести до американців вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі. Ми сподіваємося, що це станеться незабаром.

Джерело: Ракурс


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