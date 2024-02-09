Такер Карлсон та володимир путін, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n192210-meni-znadobytsya-rik-schob-vyrishyty-scho-ce-bulo-karlson-pro-interv-u-z-putinym.html

Ракурс

Американський пропагандист Такер Карлсон нещодавно опублікував двогодинне інтерв’ю з російським диктатором володимиром путіним, яке він взяв у москві.

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Після публікації він визнав, що путін «не вміє пояснювати», повідомляє видання Liga.net.

Він не вміє пояснювати. Але він явно проводить багато часу у світі, де йому не потрібно пояснювати, — зазначив Карлсон.

Також Карлсон вважає, що путін не виклав своєї позиції послідовно.

Я не зовсім впевнений, що я думаю про інтерв’ю. Мені знадобиться рік, щоб вирішити, що це було, — заявив пропагандист.

У самому інтерв’ю путін вкотре озвучив звичні тези російської пропаганди, які озвучує вже кілька років. Намагаючись виправдати вторгнення в Україну, він значну частину інтерв’ю присвятив переказу своїх явлень про російську та українську історії, що навіть призвело до суперечки із Карлсоном, зазначає видання The Washington Post.

Карлсон торкнувся цієї суперечки у своєму вступі до інтерв’ю.

Путін дуже довго, мабуть, півгодини, говорив про історію росії, — пояснив він у преамбулі. — І, чесно кажучи, ми думали, що це була філістерська техніка, і це нас дратувало, і ми перебивали його кілька разів, а він відповідав. Його дратувало, що його перебивали.

Намагаючись обґрунтувати свій ревізіоністський погляд на історію, путін сягнув у минуле аж IX століття — згадки про «князя Рюрика» та «князя Ярослава Мудрого», намагаючись довести, що українці нібито насправді є росіянами.

Пізніше Карлсон стверджував, що розумів, чому путіну потрібно було обговорювати так багато історії, але коли він спробував втрутитися під час інтерв’ю, російський президент роздратувався.

Я запитав вас на початку, ми збираємося серйозно поговорити чи влаштувати шоу? — сказав Путін в якийсь момент через перекладача. — Ви сказали — серйозна розмова. Так що потерпіть, будь ласка.

Видання зазначає, що інтерв’ю путіна Карлсону могло б стати великою перемогою для російського диктатора, посиливши його позиції серед американських консерваторів в той час як у Конгресі розглядають питання про схвалення пакету допомоги Україні. Однак путін зміг його «заговорити до нудьги» нав’язливим просуванням своїх історичних поглядів.

Джерело: Liga.net, The Washington Post