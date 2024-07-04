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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:

Три очереди графиков отключений будут применяться с 13.00 до 23.00 — Укрэнерго

4 июл 2024, 12:06
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В Україні сьогодні, 4 липня, обленерго до 13.00 застосовують дві черги графіків погодинних відключень.


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З 13.00 до 23.00 будуть діяти 3 черги відключень. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Черга — це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання кожної області розділено на шість черг.

Скільки черг засовувати у всіх регіонам одночасно — визначає Диспетчерський центр «Укренерго», для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз — визначають обленерго у кожному регіоні, — зазначають у компанії.

Зазначається, що причинами відключень, окрім наслідків російських ракетних ударів, є літня спека — сьогодні високі температури повітря в центральних, південних та східних областях

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови здійснюватиметься імпорт загальним обсягом 35 212 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1660 МВт.

Це на 1 000 МВт*год більше, ніж було імпортовано вчора, 3 липня, — наголошують в «Укренерго».

Експорту не відбувається і не передбачається.

На ранок залишалися знеструмленими 494 населених пункти. З них:

  • через бойові дії — є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях;
  • через негоду — знеструмлювались споживачі у Тернопільській, Хмельницький, Чернівецькій областях;
  • з технічних причин — знеструмлювалися споживачі у Запорізькій, Житомирській, Рівненській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.

Источник: Ракурс


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