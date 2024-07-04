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Ракурс
«Укренерго» попереджає про нові фейки, фото:

«Укренерго» попереджає про новий фейк щодо відключень світла

4 лип 2024, 12:56
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У мережі поширюється новий фейк щодо відключень світла.


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Про це сьогодні, 4 липня, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Цього разу — вигадані твердження про «зональні» відключення світла, начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень, — наголошують в «Укренерго». — Це чергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні телеграм канали, на яких не буде правдивої інформації.

У компанії закликають щодо вимушених відключень електроенергії користуватися інформацією лише з офіційних джерел — сторінки «Укренерго», Міненерго та сторінок обленерго.

Нагадаємо, нещодавно «Укренерго» попереджало про шахраїв, які використовують назву компанії.

Джерело: Ракурс


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