«Укренерго» попереджає про новий фейк щодо відключень світла

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«Укренерго» попереджає про нові фейки, фото:
«Укренерго» попереджає про новий фейк щодо відключень світлаhttps://racurs.ua/ua/n196967-ukrenergo-poperedjaie-pro-novyy-feyk-schodo-vidkluchen-svitla.htmlРакурс
У мережі поширюється новий фейк щодо відключень світла.
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Про це сьогодні, 4 липня, повідомляє прес-служба «Укренерго».
Цього разу — вигадані твердження про «зональні» відключення світла, начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень, — наголошують в «Укренерго». — Це чергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні телеграм канали, на яких не буде правдивої інформації.
У компанії закликають щодо вимушених відключень електроенергії користуватися інформацією лише з офіційних джерел — сторінки «Укренерго», Міненерго та сторінок обленерго.
Нагадаємо, нещодавно «Укренерго» попереджало про шахраїв, які використовують назву компанії.
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