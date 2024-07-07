Лицензии на грабеж украинских недр начали выдавать рашисты на ВОТ

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Россияне грабят украинские недра, фото: UAinfo
Лицензии на грабеж украинских недр начали выдавать рашисты на ВОТhttps://racurs.ua/n197070-licenzii-na-grabej-ukrainskih-nedr-nachali-vydavat-rashisty-na-vot.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери розробили порядок отримання «прав» на використання українських надр.
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Про це сьогодні, 7 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
«Загалом ідеться про «легалізацію» й без того добутку українських надр. Тепер же мародери ніби як стануть легальними, — вказано в повідомленні.
У ЦНС наголошують, що російські ліцензії є юридично нікчемними, а отже видобуток незаконним — тому за такі речі передбачена відповідальність.
Центр національного спротиву знатиме кожного, хто від імені фейкових установ візуватиме мародерам російську макулатуру, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти відповідно інформацію до анонімного чат-бота.
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