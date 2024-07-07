Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне грабят украинские недра, фото: UAinfo

Лицензии на грабеж украинских недр начали выдавать рашисты на ВОТ

7 июл 2024, 17:00
999

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери розробили порядок отримання «прав» на використання українських надр.


.

Про це сьогодні, 7 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

«Загалом ідеться про «легалізацію» й без того добутку українських надр. Тепер же мародери ніби як стануть легальними, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що російські ліцензії є юридично нікчемними, а отже видобуток незаконним — тому за такі речі передбачена відповідальність.

Центр національного спротиву знатиме кожного, хто від імені фейкових установ візуватиме мародерам російську макулатуру, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти відповідно інформацію до анонімного чат-бота.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров