Лицензии на грабеж украинских недр начали выдавать рашисты на ВОТ

Россияне грабят украинские недра, фото: UAinfo

https://racurs.ua/n197070-licenzii-na-grabej-ukrainskih-nedr-nachali-vydavat-rashisty-na-vot.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери розробили порядок отримання «прав» на використання українських надр.

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Про це сьогодні, 7 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

«Загалом ідеться про «легалізацію» й без того добутку українських надр. Тепер же мародери ніби як стануть легальними, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що російські ліцензії є юридично нікчемними, а отже видобуток незаконним — тому за такі речі передбачена відповідальність.