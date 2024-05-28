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Ракурс
Рашисты отбирают жилье у жителей ТОТ, фото: «Украинская правда»

В оккупированной Каховке коллаборанты составили список «безхозных» помещений — ЦНС

28 мая 2024, 12:02
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Окупаційна адміністрація Каховки на Херсонщині опублікувала писок 16 будинків з конкретними адресами.


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Від власників цього житла вимагають впродовж 30 днів з’явитися в окупаційну адміністрацію з російським паспортом та документом, що підтверджує право власності на нерухомість, інакше помешкання будуть передані у власність окупаційної влади. Про це сьогодні, 28 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Ворог цей процес називає «націоналізацією». Насправді ж це один із злочинів проти цивільного населення, яке було змушено покидати домівки, рятуючи свої життя від «визволителів», — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що «націоналізація» нерухомості українців відбувається на усіх тимчасово окупованих територіях.

Источник: Ракурс


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