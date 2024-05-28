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Рашисти відбирають житло у жителів ТОТ, фото: «Українська правда»
В окупованій Каховці колаборанти склали список «безхозних» помешкань — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n195754-v-okupovaniy-kahovci-kolaboranty-sklaly-spysok-bezhoznyh-pomeshkan-cns.htmlРакурс
Окупаційна адміністрація Каховки на Херсонщині опублікувала писок 16 будинків з конкретними адресами.
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Від власників цього житла вимагають впродовж 30 днів з’явитися в окупаційну адміністрацію з російським паспортом та документом, що підтверджує право власності на нерухомість, інакше помешкання будуть передані у власність окупаційної влади. Про це сьогодні, 28 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Ворог цей процес називає «націоналізацією». Насправді ж це один із злочинів проти цивільного населення, яке було змушено покидати домівки, рятуючи свої життя від «визволителів», — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що «націоналізація» нерухомості українців відбувається на усіх тимчасово окупованих територіях.
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