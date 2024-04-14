Рашисты продолжают грабить оккупированные территории Украины, фото: ЦНС

https://racurs.ua/n194364-okkupanty-provodyat-audit-predpriyatiy-chtoby-razgrabit-oborudovanie-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Донеччини відбувається чергова хвиля аудиту промислових підприємств, в ході котрої окупанти складають переліки того обладнання, яке ще не розграбоване та має цінність.

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Згодом обладнання загарбники під виглядом металобрухту його відправлятимуть у росію, щоб використовувати надалі у своїх цілях. Про це сьогодні, 14 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Нагадаємо, що окупаційна влада на ТОТ спочатку провела так звану «націоналізацію» усіх українських підприємств. Це дало можливість, так би мовити «законно» розпоряджатися їхнім майном, — вказано в повідомленні. — Здебільшого з заводів вивозять нібито лом й відправляють до рф через порт у Бердянську.

Зазначається, що такий грабіж відбувається підрядниками-колаборантами під наглядом солдатів зс рф.