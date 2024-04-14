Оккупанты проводят «аудит» предприятий, чтобы разграбить оборудование — ЦНСhttps://racurs.ua/n194364-okkupanty-provodyat-audit-predpriyatiy-chtoby-razgrabit-oborudovanie-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях Донеччини відбувається чергова хвиля аудиту промислових підприємств, в ході котрої окупанти складають переліки того обладнання, яке ще не розграбоване та має цінність.
Згодом обладнання загарбники під виглядом металобрухту його відправлятимуть у росію, щоб використовувати надалі у своїх цілях. Про це сьогодні, 14 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Нагадаємо, що окупаційна влада на ТОТ спочатку провела так звану «націоналізацію» усіх українських підприємств. Це дало можливість, так би мовити «законно» розпоряджатися їхнім майном, — вказано в повідомленні. — Здебільшого з заводів вивозять нібито лом й відправляють до рф через порт у Бердянську.
Зазначається, що такий грабіж відбувається підрядниками-колаборантами під наглядом солдатів зс рф.
За даними українського підпілля російські імперіалісти своїми злочинними діями відкотили розвиток окупованих регіонів на багато років назад. Сьогодні особливо окупована Донеччина нагадує часи срср кінця 80-их — розруха, безробіття, брак ліків та продуктів, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти інформацію про ворога, його позиції та пересування чи скупчення техніки до відповідного чат-бота.