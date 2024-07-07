Ліцензії на грабіж українських надр почали видавати рашисти на ТОТ

Росіяни грабують українські надра, фото: UAinfo

https://racurs.ua/ua/n197070-licenziyi-na-grabij-ukrayinskyh-nadr-pochaly-vydavaty-rashysty-na-tot.html

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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери розробили порядок отримання «прав» на використання українських надр.

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Про це сьогодні, 7 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

«Загалом ідеться про «легалізацію» й без того добутку українських надр. Тепер же мародери ніби як стануть легальними, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що російські ліцензії є юридично нікчемними, а отже видобуток незаконним — тому за такі речі передбачена відповідальність.