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Ракурс
Росіяни грабують українські надра, фото: UAinfo

Ліцензії на грабіж українських надр почали видавати рашисти на ТОТ

7 лип 2024, 17:00
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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери розробили порядок отримання «прав» на використання українських надр.


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Про це сьогодні, 7 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

«Загалом ідеться про «легалізацію» й без того добутку українських надр. Тепер же мародери ніби як стануть легальними, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що російські ліцензії є юридично нікчемними, а отже видобуток незаконним — тому за такі речі передбачена відповідальність.

Центр національного спротиву знатиме кожного, хто від імені фейкових установ візуватиме мародерам російську макулатуру, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти відповідно інформацію до анонімного чат-бота.

Джерело: Ракурс


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