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Українські військові збили на Покровському напрямку на Донеччині російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони.
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Про це сьогодні, 7 липня, повідомляється у Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».
Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу, — вказано в повідомленні.
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