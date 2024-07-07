ЗСУ збили ще один російський Су-25, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n197069-rosiyskyy-su-25-zbyly-na-donechchyni-osuv-hortycya.html

Ракурс

Українські військові збили на Покровському напрямку на Донеччині російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони.

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Про це сьогодні, 7 липня, повідомляється у Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».