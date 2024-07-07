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Ракурс
Українська ППО вночі збивала «Шахеди». Фото:

Росіяни вдарили по Україні балістикою та дронами Shahed — збити вдалося не все

7 лип 2024, 09:19
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Ракетну та дронову атаку здійснила країна-агресор росія по Україні.


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У ніч на 7 липня противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 13-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136, які були запущені з Курської області росії. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

До відбиття атаки з повітря залучали зенітні ракетні підрозділи, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони та засоби РЕБ Повітряних сил ЗСУ. Захисники неба працювали у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях. Внаслідок бойової роботи були збиті 13 «Шахедів».

Нагадаємо, 6 липня російські загарбники атакували Україну 27 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. ППО зуміла збити 24 «шахеди» у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Джерело: Ракурс


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