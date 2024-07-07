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ВСУ сбили еще один российский Су-25, фото: «РБК-Украина»

Российский Су-25 сбили на Донетчине — ОСУВ «Хортица»

7 июл 2024, 16:31
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Українські військові збили на Покровському напрямку на Донеччині російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони.


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Про це сьогодні, 7 липня, повідомляється у Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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