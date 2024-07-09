Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского ракетного удара по детской больнице «Охматдет», фото: Игорь Клименко
Аварийно-спасательные работы на территории «Охматдета» завершены (ФОТО)https://racurs.ua/n197119-avariyno-spasatelnye-raboty-na-territorii-ohmatdeta-zaversheny-foto.htmlРакурс
У Києві завершені аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні «Охматдит», яка вчора, 8 липня, зазнала російського ракетного удару.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Зазначається, що на цій локації:
- двоє людей осіб загинули;
- за медичною допомогою звернулися 32 поранених;
- госпіталізовано з травмами вісьмох дітей.
Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців, — наголосив Клименко.
Міністр зазначив, що наразі у Києві відомо про 29 загиблих (серед них чотири дитини) внаслідок вчорашніх російських ударів. Ще 117 людей постраждало, серед них десятеро дітей.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...