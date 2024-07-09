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Ракурс
Последствия российского ракетного удара по детской больнице «Охматдет», фото: Игорь Клименко

Аварийно-спасательные работы на территории «Охматдета» завершены (ФОТО)

9 июл 2024, 12:51
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У Києві завершені аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні «Охматдит», яка вчора, 8 липня, зазнала російського ракетного удару.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Зазначається, що на цій локації:

  • двоє людей осіб загинули;
  • за медичною допомогою звернулися 32 поранених;
  • госпіталізовано з травмами вісьмох дітей.

Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців, — наголосив Клименко.

Міністр зазначив, що наразі у Києві відомо про 29 загиблих (серед них чотири дитини) внаслідок вчорашніх російських ударів. Ще 117 людей постраждало, серед них десятеро дітей.

Наслідки російського ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит», фото: Ігор Клименко

Источник: Ракурс


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