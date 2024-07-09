Польша будет поощрять украинцев вернуться домой для службы в ВСУ

Польша поощряет украинцев вернуться домой. Фото: ОП

https://racurs.ua/n197140-polsha-budet-pooschryat-ukraincev-vernutsya-domoy-dlya-slujby-v-vsu.html

Ракурс

Польща заохочуватиме громадян України повернутися додому для служби у Збройних силах України.

.

Польська влада робитиме це лише на прохання Києва. Відповідні дії передбачені у пункті № 14 двостороннього договору про безпеку між Україною та Польщею. Документ вже опублікували на сайті президента України.

Польща на прохання України заохочуватиме громадян України повертатися до України для служби у Збройних силах України та інших Силах безпеки й оборони, — йдеться в документі.

Як відомо, 8 липня президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у Варшаві підписали двосторонню безпекову угоду.

Зокрема, угода передбачає можливість підготовки особового складу Сил оборони України на польській території. Йдеться про створення так званого українського легіону, до якого зможуть вступати громадяни України, які проживають у Польщі та інших державах.

Також домовленості передбачають розробку механізму, який дозволятиме польській армії збивати в повітряному просторі України російські ракети та дрони, що летять в напрямку Польщі. Крім того, в угоді зафіксовано, що Варшава розгляне можливість передачі Києву ескадрильї винищувачів МіГ-29.

Нагадаємо, у Польщі з 1 липня набули чинності нові правила для українських біженців. Зокрема, Варшава залишила суму у 800 злотих для щомісячної допомоги для українців у Польщі та 300 злотих одноразової виплати на дітей, що йдуть до польських шкіл.