Украинская ПВО ночью сбила 14 дронов Shahed. Фото:

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Ракурс

Україна вночі знову відбивалася від дронової та ракетної атак ворога.

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У ніч на 10 липня 2024 року противник атакував однією балістичною ракетою «Іскандер-М» та чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з окупованого Криму. Також противник запустив 20 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із району російського Приморсько-Ахтарськ та мису Чауда в окупованому Криму. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Бойова робота тривала в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях. Загалом було збито 14 «Шахедів».

Ворожі повітряні цілі знищували винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, вночі 10 липня російська армія завдала удару «Шахедами» по енергетичному об'єкту у Рівненській області. Знеструмлювалися споживачі у деяких районах. На щастя, ніхто не постраждав.