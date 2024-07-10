Росіяни атакували дронами енергооб'єкт у Рівненській області. Фото:

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Ракурс

Російські дрони-камікадзе вночі 10 липня атакували енергетичний об'єкт у Рівненській області.

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Через ворожий удар знеструмлювались побутові та промислові споживачі в окремих районах регіону. Згодом енергоживлення відновили. Зараз тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про це Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомила у Facebook.

Керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль підтвердив атаку на об'єкт критичної інфраструктури. Зазначив, що загоряння локалізоване. На щастя, люди внаслідок цього удару поранень не зазнали.

Нагадаємо, російська ракетна атака 8 липня призвела до руйнувань енергетичних об'єктів у Києві. Зокрема, три трансформаторних підстанції були пошкоджені або зруйновані у Шевченківському і Голосіївському районах.