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Российская армия потеряла уже более 55 тыс. человек, фото: «Газета.ру»

Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 110 человек (ИНФОГРАФИКА)

11 июл 2024, 09:59
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 555 тис. 620 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 110 осіб. Про це сьогодні, 11 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 182 танки;
  • 15 тис. 732 бойових броньованих машин;
  • 15 тис. 110 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 119 одиниць РСЗВ;
  • 886 одиниць засобів ППО;
  • 361 літак;
  • 326 гелікоптерів;
  • 12 тис. 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 392 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 20 тис. 325 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 535 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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