Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Российская армия потеряла уже более 55 тыс. человек, фото: «Газета.ру»
Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 110 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n197174-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-110-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 555 тис. 620 осіб.
.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 110 осіб. Про це сьогодні, 11 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 182 танки;
- 15 тис. 732 бойових броньованих машин;
- 15 тис. 110 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 119 одиниць РСЗВ;
- 886 одиниць засобів ППО;
- 361 літак;
- 326 гелікоптерів;
- 12 тис. 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 392 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 20 тис. 325 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 535 одиниць спеціальної техніки.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...