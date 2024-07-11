Рашисты совершили очередную воздушную атаку «шахедами» по Украине, фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n197172-shest-shahedov-sbili-sily-pvo-v-noch-na-11-iulya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 липня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ворог здійсни такі нічні атаки:

ударив по Сумщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області рф;

атакував шістьма ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф).