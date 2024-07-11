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Рашисты совершили очередную воздушную атаку «шахедами» по Украине, фото: «Милитарный»
Шесть «шахедов» сбили силы ПВО в ночь на 11 июля (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n197172-shest-shahedov-sbili-sily-pvo-v-noch-na-11-iulya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 липня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Ворог здійсни такі нічні атаки:
- ударив по Сумщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області рф;
- атакував шістьма ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф).
Ворожі ударні БпЛА були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях, — зазначив Олещук. — До бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.
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