Экс-главу Верховного суда Князева отпустили после проверки документов

Всеволод Князев, фото: Олег Новиков

https://racurs.ua/n197171-eks-glavu-verhovnogo-suda-knyazeva-otpustili-posle-proverki-dokumentov.html

Ракурс

Колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва, якого вчора, 10 липня, затримали за 1 км від кордону з Румунією на Закарпатті в районі села Солотвино, відпустили після перевірки документів.

.

Про це повідомляє видання «Бабель» з посиланням на отриманий від Князєва коментар.

Зазначається, що, за словами, Князєва, на блокпості перевірили документи і попросили проїхати до відділу.

Після ретельної перевірки документів звʼязалися з НАБУ і зʼясували, що до мене немає претензій. Після цього я залишив відділ прикордонної служби, — зазначив Князєв. — Наразі перебуваю на Закарпатті і планую продовжити відпочинок. За наказом Верховного суду перебуваю у відпустці.

Також про те, що Князєва відпустили після перевірки документів, у своєму Telegram-каналі повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола з посиланням на джерело у Держприкордонслужбі.

Поверхнево нічого не знайшли. Паспорта закордонного візуально не бачили. Поглиблено не оглядали, боялися конфлікту. Вів себе нормально, — зазначило джерело. — Передали поліції, говорив що їхав на відпочинок в Солотвино. Йому порекомендували залишити межі Закарпатської області.

Джерело: «Бабель», Віталій Глагола