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Ракурс
Рашисти здійснили чергову повітряну атаку «шахедами» по Україні, фото: «Мілітарний»

Шість «шахедів» збили сили ППО в ніч на 11 липня (ІНФОГРАФІКА)

11 лип 2024, 08:58
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 липня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ворог здійсни такі нічні атаки:

  • ударив по Сумщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області рф;
  • атакував шістьма ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф).

Ворожі ударні БпЛА були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях, — зазначив Олещук. — До бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Джерело: Ракурс


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