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Рашисти здійснили чергову повітряну атаку «шахедами» по Україні, фото: «Мілітарний»
Шість «шахедів» збили сили ППО в ніч на 11 липня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n197172-shist-shahediv-zbyly-syly-ppo-v-nich-na-11-lypnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 липня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Ворог здійсни такі нічні атаки:
- ударив по Сумщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області рф;
- атакував шістьма ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф).
Ворожі ударні БпЛА були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях, — зазначив Олещук. — До бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.