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Уничтожение российской ТОС-1А «Солнцепек», видео скриншот

Украинский дрон уничтожил российский «Солнцепок» на Покровском направлении (ВИДЕО)

11 июл 2024, 14:57
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На Покровському напрямку на сході України оператори безпілотників окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка вистежили та знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню «Солнцепьок».


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Відповідне відео сьогодні, 11 липня, опубліковане у Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

На Покровському напрямку пілоти FPV-дронів окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка вистежили і влучним скидом з БПЛА знищили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Сонцепьок», — вказано в повідомленні.

На відео показано, як дрон наздоганяє «Солнцепьок», котрий рухається по одній із доріг, після чого лунає потужний вибух.

Источник: Ракурс


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