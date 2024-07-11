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Ракурс
Знищення російської ТОС-1А «Солнцепьок», скріншот відео

Український дрон знищив російський «Солнцепьок» на Покровському напрямку (ВІДЕО)

11 лип 2024, 14:57
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На Покровському напрямку на сході України оператори безпілотників окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка вистежили та знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню «Солнцепьок».


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Відповідне відео сьогодні, 11 липня, опубліковане у Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

На Покровському напрямку пілоти FPV-дронів окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка вистежили і влучним скидом з БПЛА знищили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Сонцепьок», — вказано в повідомленні.

На відео показано, як дрон наздоганяє «Солнцепьок», котрий рухається по одній із доріг, після чого лунає потужний вибух.

Джерело: Ракурс


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