Скільки мін може бути у Чорному морі, розповіли у ВМС

У Чорному морі можуть бути сотні мін, фото: «Новинарня»

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У Чорному морі може перебувати близько 400 морських мін, проте оцінити точну кількість важко через змиті внаслідок здійсненого рік тому підриву Каховської ГЕС мінно-вибухові пристрої.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Останні озвучені офіційні цифри владою — це чотири сотні мін, — зазначив він. — Але це доволі приблизна кількість, враховуючи те, скільки потрапило мінно-вибухових пристроїв внаслідок знищення росіянами Каховської ГЕС, підрахувати важко.

Плетенчук зауважив, що Дніпро там був досить щільно замінований, тож після підриву окупантам греблі Каховської ГЕС «велика вода все це змила» передусім у Дніпро-Бузький лиман.

Це буде впливати на цивільне судноплавство миколаївських портів, хоча зараз вони в принципі не можливе, — наголосив він.

Плетенчук наголосив, що встановити кількість вибухових пристроїв можна буде лише в ході операцій з розмінування акваторії Чорного моря.