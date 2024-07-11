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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Нікопольщини, фото: Сергій Лисак

Двоє людей постраждали внаслідок влучання російського дрона-камікадзе на Нікопольщині (ФОТО)

11 лип 2024, 14:18
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У Покровській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області через влучання дрону-камікадзе постраждали двоє людей.


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Про це сьогодні, 11 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що в результаті дій рашистів:

  • осколкові поранення отримали 65-річний чоловік та 64-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно;
  • пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, авто, лінія електропередач.

Наслідки російського обстрілу Нікопольщини, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


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