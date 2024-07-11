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Последствия российских обстрелов Никопольщины, фото: Сергей Лысак
Два человека пострадали в результате попадания российского дрона-камикадзе на Никопольщине (ФОТО)https://racurs.ua/n197182-dva-cheloveka-postradali-v-rezultate-popadaniya-rossiyskogo-drona-kamikadze-na-nikopolschine-foto.htmlРакурс
У Покровській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області через влучання дрону-камікадзе постраждали двоє людей.
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Про це сьогодні, 11 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що в результаті дій рашистів:
- осколкові поранення отримали 65-річний чоловік та 64-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно;
- пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, авто, лінія електропередач.
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