Производство 18 САУ «Богдана» профинансирует Дания

САУ «Богдана», фото: АрмияInform

https://racurs.ua/n197181-proizvodstvo-18-sau-bogdana-profinansiruet-daniya.html

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Перші 18 українських самохідних артилерійських установок 2С22 «Богдана», виробництво яких Данія, як очікується, надійдуть найближчими місяцями.

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Про це повідомила прес-служба Міноборони Данії.

Зазначається, що міністр оборони цієї країни Троельс Лунд Поульсен навесні виступив з ініціативою, щоб Данія у співпраці з Україною розміщувала замовлення безпосередньо в українському ОПК — це дозволить забезпечити швидшу та ефективнішу військову підтримку на передовій в Україні, одночасно допомагаючи розбудувати оборонну промисловість в Україні.

У цій ініціативі артилерійські знаряддя українського виробництва відіграють центральну роль як пілотний проект.

Коли я був в Україні цієї весни, щоб відвідати низку підприємств оборонної промисловості в Києві, я переконався в можливостях підтримки України шляхом придбання безпосередньо через українську оборонну промисловість, — наголосив Поульсен. — Таким чином ми гарантуємо, що техніка, яка потрібна українцям на фронті, може бути виготовлена та доставлена поруч.

Зазначається, що Данія надала фінансування цього проекту на підставі офіційної рекомендації Міністерства оборони України та Міністерства стратегічного розвитку України.