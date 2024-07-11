ДТЭК анонсировал ухудшение графиков отключений света. Фото:

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Ракурс

Графіки відключення електроенергії в Україні стануть гіршими.

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Світла в домівках українців не буде більше часу, ніж зазвичай. Це пов’язано з аномальною спекою, яка дає додаткове навантаження на енергосистему, серйозно пошкоджену росіянами за останні чотири місяці. Про це 11 липня компанія ДТЕК повідомила у Telegram.

Зазначається, що за інформацією від Укренерго особливий дефіцит очікується з 16.00 до 23.00. Для Києва, Київської, Одеської, Дніпропетровської та Донецької областей це означає, що відключення світла відбуватиметься також і в «світло-сірих» зонах графіків.

Згідно із графіками відключень, які використовують обленерго, це означає, що світло гарантовано має бути протягом двох годин з дев’яти. Решту сім годин електроенергії може не бути.

Нагадаємо, 9 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що у двадцятих числах липня може покращитися ситуація зі світлом, бо завершаться ремонтні роботи на деяких об'єктах генерації. Це дозволить збільшити потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими.