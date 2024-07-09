Відключення світла в Україні. Фото:

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Тривалість відключень світла в Україні зменшиться вже цього місяця.

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Зараз тривають погодинні відключення тривають. Це пов’язано зі спекою та наслідками тотальних ворожих обстрілів з боку росії. Ситуація може стати кращою вже майже за два тижні. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив 9 липня під час засідання уряду.

Водночас у двадцятих числах липня розраховуємо на покращення ситуації. Завершаться ремонтні роботи на деяких об'єктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими, — зазначив він.

Шмигаль також наголосив, що наразі ситуація в українській енергетиці залишається надзвичайно складною.

Як відомо, з кінця червня відключення світла в Україні стали більш тривалими через спеку та ремонти на атомних електростанціях.

А 8 липня «Укренерго» вирішило відмовитися від вимірів фактичного рівня споживання через значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. Раніше енергетики планували, що з 9 до 24 липня буде один день без відключень у кожній області.

Нагадаємо, в «Укренерго» заявили, 9 липня з 16.00 до 19.00 діятимуть три черги відключень. А у вечірні години й до кінця доби обсяг обмежень буде зменшений за рахунок аварійного постачання з Євросоюзу.