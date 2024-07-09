Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні тривають відключення електроенергії, фото:
Обсяг відключень ввечері 9 липня буде зменшений за рахунок постачання з ЄС — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n197125-obsyag-vidkluchen-vvecheri-9-lypnya-bude-zmenshenyy-za-rahunok-postachannya-z-ies-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні сьогодні, 9 липня, з 16.00 до 19.00 діятимуть три черги відключень.
.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
У вечірні години і до кінця доби обсяг обмежень буде зменшений за рахунок аварійного постачання з ЄС, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в «Укренерго» повідомляли, що сьогодні до 14.00 в Україні застосовуватимуть дві черги графіків погодинних відключень, а згодом до кінця доби — три-чотири. Пізніше в «Укренерго» уточнили, що застосування двох черг відключення продовжено до 16.00.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...