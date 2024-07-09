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В Україні тривають відключення електроенергії, фото:

Обсяг відключень ввечері 9 липня буде зменшений за рахунок постачання з ЄС — Укренерго

9 лип 2024, 15:25
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В Україні сьогодні, 9 липня, з 16.00 до 19.00 діятимуть три черги відключень.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

У вечірні години і до кінця доби обсяг обмежень буде зменшений за рахунок аварійного постачання з ЄС, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» повідомляли, що сьогодні до 14.00 в Україні застосовуватимуть дві черги графіків погодинних відключень, а згодом до кінця доби — три-чотири. Пізніше в «Укренерго» уточнили, що застосування двох черг відключення продовжено до 16.00.

Джерело: Ракурс


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