В Україні тривають відключення електроенергії

https://racurs.ua/ua/n197120-obsyag-vidkluchen-9-lypnya-zmineno-ukrenergo.html

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В Україні змінено обсяг застосовуваних на сьогодні, 9 липня, обмежень споживання електроенергії.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Застосування двох черг відключення продовжено до 16.00, — зазначають у компанії. — Обсяг обмежень після 16.00 буде уточнюватись.

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» повідомляли, що сьогодні до 14.00 в Україні застосовуватимуть дві черги графіків погодинних відключень, а далі — три-чотири.