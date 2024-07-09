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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:

Объем отключений 9 июля изменен — Укрэнерго

9 июл 2024, 13:18
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В Україні змінено обсяг застосовуваних на сьогодні, 9 липня, обмежень споживання електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Застосування двох черг відключення продовжено до 16.00, — зазначають у компанії. —  Обсяг обмежень після 16.00 буде уточнюватись.

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» повідомляли, що сьогодні до 14.00 в Україні застосовуватимуть дві черги графіків погодинних відключень, а далі — три-чотири.

Источник: Ракурс


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