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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:
Объем отключений 9 июля изменен — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n197120-obem-otklucheniy-9-iulya-izmenen-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні змінено обсяг застосовуваних на сьогодні, 9 липня, обмежень споживання електроенергії.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Застосування двох черг відключення продовжено до 16.00, — зазначають у компанії. — Обсяг обмежень після 16.00 буде уточнюватись.
Нагадаємо, раніше в «Укренерго» повідомляли, що сьогодні до 14.00 в Україні застосовуватимуть дві черги графіків погодинних відключень, а далі — три-чотири.
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