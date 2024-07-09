В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:

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В Україні сьогодні, 9 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.

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Зранку і до 14.00 застосовуються дів черги графіків погодинних відключень. Далі — з посиленням спеки — планується застосовувати три-чотири. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що черга — це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживачі кожної області поділені на шість черг:

скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно — визначає Диспетчерський центр «Укренерго» для компенсації дефіциту енергії в системі;

яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз — визначають обленерго у кожному регіоні;

споживання в областях відрізняється за обсягами, оскільки залежить від обсягу споживання критичної інфраструктури, та кількості промислових підприємств, які імпортують більше 80% обсягу свого споживання.

Умовно, 1 черга графіків — 4 години обмежень за добу, 2 черги — 8 годин обмежень за добу, 3 черги — 12 годин обмежень за добу, 4 черги — більше 12 годин обмежень за добу. Але як протягом доби розподілити це навантаження — розраховують обленерго та формують відповідні графіки для кожного регіону, — розповіли в «Укренерго».

На ранок сьогоднішнього дня в Україні залишалися знеструмленими 504 населених пункти. З них: