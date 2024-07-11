Украина и Румыния подписали соглашение о безопасности. Фото:

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Україна та Румунія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.

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Румунія передасть Україні систему Patriot та сприятиме максимально швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України. Також румунський уряд підтримувати українців з тією ж динамікою, що й упродовж 2022−2024 років. Відповідний документ у Вашингтоні підписали президент Володимир Зеленський та румунський лідер Клаус Йоханніс. Про це повідомляється на сайті глави держави.

В Офісі президента наголосили, що особливістю цієї угоди є конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Бухарест допомагатиме Києву в розмінуванні Чорного моря та надаватиме підтримку через інструменти Євросоюзу та НАТО.

Крім того, Румунія спільно з партнерами допомагатимуть навчальному центру F-16 для підготовки пілотів ЗСУ. Також ця країна підтримуватиме оборонну промисловість України.

Окремі блоки угоди стосуються розвідки та контррозвідки, кібербезпеки, інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України.

Також у документі зафіксований механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної агресії рф проти України.

Нагадаємо, 10 липня Україна та Люксембург уклали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Україну підтримуватимуть у впровадженні реформ на шляху до майбутнього членства в НАТО.