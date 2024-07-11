Российский летчик передал ГУР секретные документы после обстрела «Охматдета»

Российский лётчик передал ГУР секретные документы. Фото:

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Російський льотчик здав українській розвідці своїх колег після ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.

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Пілот 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії в/ч 06987, яка базується на аеродром «Енгельс», звернувся до Головного управління розвідки Міноборони України. Росіянин написав у чат-бот ГУР, що він і кілька його колег шоковані ударом по дитячій лікарні. Він зізнався, що не розуміє наказів свого командування бити по цивільній інфраструктурі. Про це повідомили «Громадське» та «РБК-Україна» із посиланням на проінформовані джерела.

Льотчик вже передав українській розвідці документи, пов’язані з діяльністю його військової частини, а також приватні фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, які регулярно обстрілюють українські міста крилатими ракетами Х-101.

У ГУР розповіли, що аналіз отриманих матеріалів показує їх надзвичайну важливість. Україна отримала документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані окупантів та їхніх родин. А найбільшу цінність представляють секретні документи.

Нагадаємо, 8 липня російській окупанти здійснили ще один жорстокий акт терору проти України. Ворог випустив 38 ракет різних типів. Одна з них влучила в дитячу лікарню «Охматдит», завдавши значних руйнувань.

Внаслідок російської атаки на території медзакладу дві особи загинули, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами восьмеро дітей. Згодом одна дитина померла в лікарні.

Джерела: «Громадське», «РБК-Україна»