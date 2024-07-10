Випущена по «Охматдиту» ракета Х-101. Фото:

https://racurs.ua/ua/n197145-vypuschena-po-ohmatdytu-raketa-h-101-mistyt-zahidni-komplektuuchi-ft.html

Ракурс

Випущена росією дитяча лікарня «Охматдит» у Києві була атакована крилатою ракетою Х-101, яка містить західні комплектуючі.

.

Цей тип ракет є одним з найсучасніших крилатих ракет рф. Окупанти спираються на це озброєння під час повітряних ударів по Україні. Країна-агресор виробляє майже у вісім разів більше Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення. При цьому рф, як і раніше, залежить від запчастин із західних країн, особливо зі США. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на думки експертів та українських чиновників.

Вказується, що у 2021 році росія виробила всього 56 ракет Х-101, а вже у 2023 році випустила з конвеєра 420 ракет.

За словами керівниці дослідження санкцій в Інституті KSE в Києві Олени Бєлоусової, західні технології дають змогу росії створювати ці «розумніші» ракети, які можуть долати протиповітряну оборону України.

Фахівці після проведення аналізу ракети Х-101, яку ворог випустив по Україні у січні, виявили в її складі 16 електронних пристроїв західного виробництва. Водночас два компоненти були вироблені компанією STMicroelectronics зі штаб-квартирою у Швейцарії, а решту — американськими виробниками мікросхем, включно з Texas Instruments, Analog Devices і Intel. Купують росіяни ці чіпи у відкритому доступі або через Китай.

А в Офісі президента України дійшли висновку, що Х-101 може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва.

Нагадаємо, 8 липня російській окупанти здійснили ще один жорстокий акт терору проти України. Ворог випустив 38 ракет різних типів. Одна з них влучила в дитячу лікарню «Охматдит», завдавши значних руйнувань.

Внаслідок російської атаки на території медзакладу дві особи загинули, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізували з травмами вісьмох дітей.

Джерело: Financial Times