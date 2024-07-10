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Выпущена по «Охматдету» ракета Х-101. Фото:
Выпущенная по «Охматдету» ракета Х-101 содержит западные комплектующие — FThttps://racurs.ua/n197145-vypuschennaya-po-ohmatdetu-raketa-h-101-soderjit-zapadnye-komplektuuschie-ft.htmlРакурс
Випущена росією дитяча лікарня «Охматдит» у Києві була атакована крилатою ракетою Х-101, яка містить західні комплектуючі.
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Цей тип ракет є одним з найсучасніших крилатих ракет рф. Окупанти спираються на це озброєння під час повітряних ударів по Україні. Країна-агресор виробляє майже у вісім разів більше Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення. При цьому рф, як і раніше, залежить від запчастин із західних країн, особливо зі США. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на думки експертів та українських чиновників.
Вказується, що у 2021 році росія виробила всього 56 ракет Х-101, а вже у 2023 році випустила з конвеєра 420 ракет.
За словами керівниці дослідження санкцій в Інституті KSE в Києві Олени Бєлоусової, західні технології дають змогу росії створювати ці «розумніші» ракети, які можуть долати протиповітряну оборону України.
Фахівці після проведення аналізу ракети Х-101, яку ворог випустив по Україні у січні, виявили в її складі 16 електронних пристроїв західного виробництва. Водночас два компоненти були вироблені компанією STMicroelectronics зі штаб-квартирою у Швейцарії, а решту — американськими виробниками мікросхем, включно з Texas Instruments, Analog Devices і Intel. Купують росіяни ці чіпи у відкритому доступі або через Китай.
А в Офісі президента України дійшли висновку, що Х-101 може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва.
Нагадаємо, 8 липня російській окупанти здійснили ще один жорстокий акт терору проти України. Ворог випустив 38 ракет різних типів. Одна з них влучила в дитячу лікарню «Охматдит», завдавши значних руйнувань.
Внаслідок російської атаки на території медзакладу дві особи загинули, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізували з травмами вісьмох дітей.
Джерело: Financial Times
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