Армія рф вдарила по портовій інфраструктурі Одещини. Фото:

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Російська армія вночі 10 липня вдарила ракетами по Одеській області.

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Агресор атакував портову інфраструктуру Одеського району. Загинули двоє осіб — охоронець та водій вантажівки. Ще один чоловік, вахтовий матрос, дістав поранення. Його доправили до лікарні. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

За його словами, від падіння уламків пошкоджені складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход. Через пошкодження судна, стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються.

У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БпЛА «не досягли своїх цілей».

Нагадаємо, вночі 10 липня російська армія завдала удару «Шахедами» по енергетичному об'єкту у Рівненській області. Знеструмлювалися споживачі у деяких районах. На щастя, ніхто не постраждав.