Швеция присоединилась к коалиции дронов для Украины. Фото:

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Швеція вирішила приєднатися до коаліції дронів для України.

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Міністр оборони Швеції Поль Йонсон підписав угоду про співпрацю щодо безпілотних літальних апаратів для України. Зробив він це від імені Стокгольма на саміті НАТО у Вашингтоні. Про це повідомила прес-служба Міноборони Швеції.

Посадовець зазначив, що Швеція разом з іншими країнами-союзниками підтримуватиме ЗСУ дронами. Робитимуть це шляхом спільних закупівель.

Поль Йонсон наголосив, що БпЛА стали важливою частиною сучасної війни й мають величезне значення для України. Саме дрони дозволяють українським захисникам не лише зупиняти російські наземні атаки, але збирати інформацію на полі бою.

Разом з іншими країнами ми підтримуватимемо Україну в коаліції безпілотників щодо закупівель, постачання та навчання пілотів дронів, — розповів він.

Нагадаємо, у березні Франція, Німеччина та Польща домовилися про створення нової коаліції «засобів реактивної артилерії великої дальності» для Сил оборони України.