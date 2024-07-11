Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Швеция присоединилась к коалиции дронов для Украины. Фото:

Коалицию дронов для Украины пополнила еще одна страна Европы

11 июл 2024, 18:18
999

Швеція вирішила приєднатися до коаліції дронів для України.


.

Міністр оборони Швеції Поль Йонсон підписав угоду про співпрацю щодо безпілотних літальних апаратів для України. Зробив він це від імені Стокгольма на саміті НАТО у Вашингтоні. Про це повідомила прес-служба Міноборони Швеції.

Посадовець зазначив, що Швеція разом з іншими країнами-союзниками підтримуватиме ЗСУ дронами. Робитимуть це шляхом спільних закупівель.

Поль Йонсон наголосив, що БпЛА стали важливою частиною сучасної війни й мають величезне значення для України. Саме дрони дозволяють українським захисникам не лише зупиняти російські наземні атаки, але збирати інформацію на полі бою.

Разом з іншими країнами ми підтримуватимемо Україну в коаліції безпілотників щодо закупівель, постачання та навчання пілотів дронів, — розповів він.

Нагадаємо, у березні Франція, Німеччина та Польща домовилися про створення нової коаліції «засобів реактивної артилерії великої дальності» для Сил оборони України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров