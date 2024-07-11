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Армия рф снова атаковала украинских гражданских. Фото:

Армия рф атаковала гражданских на Харьковщине и волонтеров на Херсонщине

11 июл 2024, 17:49
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Російські загарбники продовжують воювати з українським мирним населенням.


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Зокрема, в Харківській області близько 16.00 11 липня ворожий літак скинув керовану авіаційну бомбу на селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено 12 приватних будинків, а в одному приватному обійсті виникла пожежа. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Внаслідок бомбардування постраждали четверо цивільних — двоє чоловіків 52 і 69 років та дві жінки 30 і 70 років. Медичну допомогу їм надали на місці.

Також ворог бив по мирних на Херсонщині. Херсонська обласна військова адміністрація поінформувала в Telegram, що загарбники вдарили FPV-дроном по точці видачі гуманітарної допомоги у Станіславі.

Через ворожу атаку постраждали двоє волонтерок, 45 та 40 років. Медики діагностували у них контузії, струси головного мозку, вибухові та черепно-мозкові травми.

Нагадаємо, через влучання дрону-камікадзе у Покровській громаді Дніпропетровської області постраждали двоє людей — 65-річний чоловік та 64-річна жінка. Поранені лікуватимуться амбулаторно.

Источник: Ракурс


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