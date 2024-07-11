Армія рф атакувала цивільних на Харківщині та волонтерів на Херсонщині

Армія рф знову атакувала українських цивільних. Фото:

https://racurs.ua/ua/n197190-armiya-rf-atakuvala-cyvilnyh-na-harkivschyni-ta-volonteriv-na-hersonschyni.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують воювати з українським мирним населенням.

.

Зокрема, в Харківській області близько 16.00 11 липня ворожий літак скинув керовану авіаційну бомбу на селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено 12 приватних будинків, а в одному приватному обійсті виникла пожежа. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Внаслідок бомбардування постраждали четверо цивільних — двоє чоловіків 52 і 69 років та дві жінки 30 і 70 років. Медичну допомогу їм надали на місці.

Також ворог бив по мирних на Херсонщині. Херсонська обласна військова адміністрація поінформувала в Telegram, що загарбники вдарили FPV-дроном по точці видачі гуманітарної допомоги у Станіславі.

Через ворожу атаку постраждали двоє волонтерок, 45 та 40 років. Медики діагностували у них контузії, струси головного мозку, вибухові та черепно-мозкові травми.

Нагадаємо, через влучання дрону-камікадзе у Покровській громаді Дніпропетровської області постраждали двоє людей — 65-річний чоловік та 64-річна жінка. Поранені лікуватимуться амбулаторно.