Ракурсhttps://racurs.ua/
В Норвежском море столкнулись русский корабль и глубоководный аппарат «АС-36», фото: «Североморск.life»
Российский корабль столкнулся с глубоководным аппаратом в Норвежском море — ГУРhttps://racurs.ua/n197210-rossiyskiy-korabl-stolknulsya-s-glubokovodnym-apparatom-v-norvejskom-more-gur.htmlРакурс
В акваторії Норвезького моря 1 липня 2024 року під час випробувань зазнав пошкоджень модернізований російський глибоководний апарат «АС-36».
.
Про це сьогодні, 12 липня, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Модернізація апарата відбувалось у санкт-петербурзі на потужностях «канонерського судноремонтного заводу» з 2017 року. Носієм «АС-36» став рятувальний корабель північного флоту рф «міхаіл рудніцкій», — розповіли у ГУР.
Зазначається, що в момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж «рудніцкого» не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення корпусів корабля та «АС-36».
«Внаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування, — зазначили у ГУР. — Нині росіяни проводять оцінку збитків та часу, необхідного для ремонту «АС-36».
Загрузка...