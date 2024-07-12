У Норвезькому морі зіткнулись російський корабель та глибоководний апарат «АС-36», фото: «Североморск.life»

https://racurs.ua/ua/n197210-rosiyskyy-korabel-zitknuvsya-z-glybokovodnym-aparatom-u-norvezkomu-mori-gur.html

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В акваторії Норвезького моря 1 липня 2024 року під час випробувань зазнав пошкоджень модернізований російський глибоководний апарат «АС-36».

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Про це сьогодні, 12 липня, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Модернізація апарата відбувалось у санкт-петербурзі на потужностях «канонерського судноремонтного заводу» з 2017 року. Носієм «АС-36» став рятувальний корабель північного флоту рф «міхаіл рудніцкій», — розповіли у ГУР.

Зазначається, що в момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж «рудніцкого» не впорався з керуванням, що призвело до зіткнення корпусів корабля та «АС-36».