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Ракурс
В Україні зафіксовані нові температурні рекорди, фото: КМВА

Три нові температурні рекорди зафіксували у Києві (ФОТО)

12 лип 2024, 11:56
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У Києві зафіксували три нові температурні рекорди.


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Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Рекорди були зафіксовані вчора, 11 липня:

  • мінімальна температура повітря у столиці виявилась найтеплішою для цього дня, адже температура не опустилася нижче 21,7° С. Попереднє рекордне значення 1938 року перевищено на 0,3°С;
  • максимальна температура повітря досягла 34,2°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника 1885 року;
  • середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 28,1°С, що перевищило попередній рекордний показник 1922 року на 0,5°С, а кліматичну норму — на 7,2°С.

Джерело: Ракурс


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