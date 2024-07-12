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В Україні зафіксовані нові температурні рекорди, фото: КМВА
Три нові температурні рекорди зафіксували у Києві (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197209-try-novi-temperaturni-rekordy-zafiksuvaly-u-kyievi-foto.htmlРакурс
У Києві зафіксували три нові температурні рекорди.
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Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Рекорди були зафіксовані вчора, 11 липня:
- мінімальна температура повітря у столиці виявилась найтеплішою для цього дня, адже температура не опустилася нижче 21,7° С. Попереднє рекордне значення 1938 року перевищено на 0,3°С;
- максимальна температура повітря досягла 34,2°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника 1885 року;
- середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 28,1°С, що перевищило попередній рекордний показник 1922 року на 0,5°С, а кліматичну норму — на 7,2°С.
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