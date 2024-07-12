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Ракурс
В Україні тривають відключення електроенергії

З 14.00 одночасно буде знеструмлено до 70% споживачів — Укренерго

12 лип 2024, 11:34
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В Україні сьогодні, 12 липня, з 14.00 до 24.00 обленерго застосовуватимуть відразу чотири черги відключень. Це означатиме обмеження до 70% споживачів у кожній області.


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В інші години застосовуватимуть три черги відключень, що охоплює половину споживачів у кожному регіоні. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Споживання електроенергії в країні — на максимальній позначці для літнього періоду. Причина — аномальна спека в Україні та Європі при значному дефіциті енергії в українській енергосистемі внаслідок російських масованих ударів, — наголошують в «Укренерго».

Зазначається, що з 00.00 до 06.00 для зменшення обсягу дефіциту «Укренерго» залучало аварійне постачання від енергосистеми Польщі. Увечері також планують залучати аварійне постачання з європейських країн для підтримки резервів в системі та зменшення дефіциту енергії.

Джерело: Ракурс


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