У Тисі виявили тіло 33-річного чоловіка, фото: ДПСУ

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На кордоні з Румунією виявили тіло 17-го з початку року потопельника.

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Про це сьогодні, 12 липня, повідомила прес-службу ДПСУ.

До сусідньої країни чоловік намагався потрапити через Тису. Загиблого знайшли прикордонники та викликали до місця події співробітників ДСНС і поліції. Тіло дістали на берег, — зазначають у відомстві.

Потопельник виявився 33-річним жителем Закарпаття

Вкотре закликаємо уникати ризиків і небезпеки, які можуть загрожувати вашому життю та здоров’ю, — наголошують у ДПСУ.

Вчора, 11 липня, у ДПСУ повідомляли, що за 30 м від українського берега Тиси виявили тіло людини.