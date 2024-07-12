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У Тисі виявили тіло 33-річного чоловіка, фото: ДПСУ
На кордоні з Румунією виявили 17-го з початку року потопельника (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197207-na-kordoni-z-rumuniieu-vyyavyly-17-go-z-pochatku-roku-potopelnyka-foto.htmlРакурс
На кордоні з Румунією виявили тіло 17-го з початку року потопельника.
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Про це сьогодні, 12 липня, повідомила прес-службу ДПСУ.
До сусідньої країни чоловік намагався потрапити через Тису. Загиблого знайшли прикордонники та викликали до місця події співробітників ДСНС і поліції. Тіло дістали на берег, — зазначають у відомстві.
Потопельник виявився 33-річним жителем Закарпаття
Вкотре закликаємо уникати ризиків і небезпеки, які можуть загрожувати вашому життю та здоров’ю, — наголошують у ДПСУ.
Вчора, 11 липня, у ДПСУ повідомляли, що за 30 м від українського берега Тиси виявили тіло людини.
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