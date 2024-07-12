Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Тисі виявили тіло 33-річного чоловіка, фото: ДПСУ

На кордоні з Румунією виявили 17-го з початку року потопельника (ФОТО)

12 лип 2024, 11:01
999

На кордоні з Румунією виявили тіло 17-го з початку року потопельника.


.

Про це сьогодні, 12 липня, повідомила прес-службу ДПСУ.

До сусідньої країни чоловік намагався потрапити через Тису. Загиблого знайшли прикордонники та викликали до місця події співробітників ДСНС і поліції. Тіло дістали на берег, — зазначають у відомстві.

Потопельник виявився 33-річним жителем Закарпаття

Вкотре закликаємо уникати ризиків і небезпеки, які можуть загрожувати вашому життю та здоров’ю, — наголошують у ДПСУ.

У Тисі виявили тіло 33-річного чоловіка, фото: ДПСУ

Вчора, 11 липня, у ДПСУ повідомляли, що за 30 м від українського берега Тиси виявили тіло людини.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів