На кордоні з Румунією виявили тіло 17-го з початку року потопельника.

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Про це сьогодні, 12 липня, повідомила прес-службу ДПСУ.

До сусідньої країни чоловік намагався потрапити через Тису. Загиблого знайшли прикордонники та викликали до місця події співробітників ДСНС і поліції. Тіло дістали на берег, — зазначають у відомстві.