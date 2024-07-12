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В Тисе обнаружили тело 33-летнего мужчины, фото: ГПСУ
На границе с Румынией обнаружили 17-го с начала года утопленника (ФОТО)https://racurs.ua/n197207-na-granice-s-rumyniey-obnarujili-17-go-s-nachala-goda-utoplennika-foto.htmlРакурс
На кордоні з Румунією виявили тіло 17-го з початку року потопельника.
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Про це сьогодні, 12 липня, повідомила прес-службу ДПСУ.
До сусідньої країни чоловік намагався потрапити через Тису. Загиблого знайшли прикордонники та викликали до місця події співробітників ДСНС і поліції. Тіло дістали на берег, — зазначають у відомстві.
Потопельник виявився 33-річним жителем Закарпаття
Вкотре закликаємо уникати ризиків і небезпеки, які можуть загрожувати вашому життю та здоров’ю, — наголошують у ДПСУ.
Вчора, 11 липня, у ДПСУ повідомляли, що за 30 м від українського берега Тиси виявили тіло людини.
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