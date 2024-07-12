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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

В Серебрянском лесу дроны пограничников уничтожили два укрытия рашистов (ВИДЕО)

12 июл 2024, 10:43
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У Серебрянському лісі на Луганщині прикордонники бригади «Помста» ударними дронами «Heavy Shot» рознесли два ворожих укриття з особовим складом та польовий склад боєкомплекту противника.


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Відповідне відео сьогодні, 12 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано процес нічного запуску дрона українськими військовими та завдання ударів по російських загарбниках.

Источник: Ракурс


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