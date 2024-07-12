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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
В Серебрянском лесу дроны пограничников уничтожили два укрытия рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197206-v-serebryanskom-lesu-drony-pogranichnikov-unichtojili-dva-ukrytiya-rashistov-video.htmlРакурс
У Серебрянському лісі на Луганщині прикордонники бригади «Помста» ударними дронами «Heavy Shot» рознесли два ворожих укриття з особовим складом та польовий склад боєкомплекту противника.
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Відповідне відео сьогодні, 12 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На відео показано процес нічного запуску дрона українськими військовими та завдання ударів по російських загарбниках.
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