Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n197206-u-serebryanskomu-lisi-drony-prykordonnykiv-znyschyly-dva-ukryttya-rashystiv-video.html

Ракурс

У Серебрянському лісі на Луганщині прикордонники бригади «Помста» ударними дронами «Heavy Shot» рознесли два ворожих укриття з особовим складом та польовий склад боєкомплекту противника.

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Відповідне відео сьогодні, 12 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано процес нічного запуску дрона українськими військовими та завдання ударів по російських загарбниках.