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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

У Серебрянському лісі дрони прикордонників знищили два укриття рашистів (ВІДЕО)

12 лип 2024, 10:43
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У Серебрянському лісі на Луганщині прикордонники бригади «Помста» ударними дронами «Heavy Shot» рознесли два ворожих укриття з особовим складом та польовий склад боєкомплекту противника.


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Відповідне відео сьогодні, 12 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано процес нічного запуску дрона українськими військовими та завдання ударів по російських загарбниках.

Джерело: Ракурс


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