В Украине продолжаются отключения электроэнергии

https://racurs.ua/n197208-s-14-00-odnovremenno-budut-obestocheny-do-70-potrebiteley-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні сьогодні, 12 липня, з 14.00 до 24.00 обленерго застосовуватимуть відразу чотири черги відключень. Це означатиме обмеження до 70% споживачів у кожній області.

.

В інші години застосовуватимуть три черги відключень, що охоплює половину споживачів у кожному регіоні. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Споживання електроенергії в країні — на максимальній позначці для літнього періоду. Причина — аномальна спека в Україні та Європі при значному дефіциті енергії в українській енергосистемі внаслідок російських масованих ударів, — наголошують в «Укренерго».

Зазначається, що з 00.00 до 06.00 для зменшення обсягу дефіциту «Укренерго» залучало аварійне постачання від енергосистеми Польщі. Увечері також планують залучати аварійне постачання з європейських країн для підтримки резервів в системі та зменшення дефіциту енергії.