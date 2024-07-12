Последствия российского авиаудара по Мирнограду, фото: Национальная полиция

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Російські загарбники вчора, 11 липня, вдарили п’ятьма керованими авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по житловому сектору міста Мирнограда на Донеччині.

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В результаті на місці загинув 15-річний підліток. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Також постраждали 13 мирних жителів:

13-річні дівчина та хлопець отримали травми;

поранено чотирьох чоловіків віком 37, 37, 46 і 50 років;

поранено сімох жінок віком 22, 23, 39, 40,40, 43 та 60 років.

Пошкоджено: