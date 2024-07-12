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Последствия российского авиаудара по Мирнограду, фото: Национальная полиция
Рашисты сбросили авиабомбы на Мирноград — погиб ребенок (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n197213-rashisty-sbrosili-aviabomby-na-mirnograd-pogib-rebenok-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 11 липня, вдарили п’ятьма керованими авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по житловому сектору міста Мирнограда на Донеччині.
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В результаті на місці загинув 15-річний підліток. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Також постраждали 13 мирних жителів:
- 13-річні дівчина та хлопець отримали травми;
- поранено чотирьох чоловіків віком 37, 37, 46 і 50 років;
- поранено сімох жінок віком 22, 23, 39, 40,40, 43 та 60 років.
Пошкоджено:
- 43 приватні і два багатоквартирні будинки;
- два заклади освіти;
- магазин;
- господарчі споруди;
- автомобілі.
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